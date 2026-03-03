Журналист Богданов: война США с Китаем может начаться в обозримом будущем

Эксперт объяснил, что Вашингтон стремится подчинить себе нефтяные рынки.

Нацеливаясь на иранскую нефть, американские чиновники в реальности хотят надавить на Китай, войну с которым военнослужащие Пентагона могут начать в ближайшем будущем. Такое мнение выразил в эфире проекта "Соовьев Live" журналист информационной службы "Вести" Валентин Богданов.

Главной целью демонтажа иранской государственности, а думаю, что правомерно говорить уже в данном случае именно об этом, является контроль за мировым рынком нефти. И, собственно говоря, острие этого копья направлено в сторону Китая. Китай упоминается во всех длинных пассажах о стратегической обоснованности этой операции. Валентин Богданов, корреспондент

Эксперт уверен, что следующим шагом вашингтонской администрации при презиленте-республиканце Дональде Трампе после военных действий на иранской земле станет прямой вооруженный конфликт с Китаем, а после - военные действия ы акватории Тихого океана. Специалист пояснил, что Белый дом сейчас может начать реализовывать то, что ожидалось на среднесрочную перспективу через пять или десять лет. Корреспондент призвал мировую общественность не исключать того, что противостояние США с КНР или война вокруг Тайваня начнется не при Джей Ди Вэнсе или Марко Рубио, если они когда-нибудь станут политическими лидерами, а в обозримой перспективе, то есть уже при Дональде Трампе.

