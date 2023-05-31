Китай поднял цены на оптоволокно для России

По мнению экспертов, рост цен связан с нарастающим дефицитом оптоволокна не только в России, но и в мире.

Китай поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на директора по развитию "Телеком биржи" Анастасию Биджелову.

Отмечается, что с начала 2026 года китайские поставщики увеличили цены на оптоволокно для России в 2,5-4 раза. На Китай приходится более 60% мирового производства оптоволокна. В начале 2025 года цена за километр составляла 16 юаней. В январе 2026-го ценник вырос до 40 юаней.

По мнению экспертов, рост цен связан с нарастающим дефицитом оптоволокна не только в России, но и в мире. На это повлиял бум искусственного интеллекта, который требует развития соответствующей инфраструктуры.

