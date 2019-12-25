Лукашенко назвал Россию и Китай жизненно необходимыми для Белоруссии

Президент Белоруссии принял с докладом секретаря Союзного государства Сергея Глазьева.

Россия и Китай являются жизненно необходимыми для существования Белоруссии государствами. Соответствующее заявление сделал местный президент из Минска Александр Лукашенко. Слова политического лидера привели журналисты из информационного агентства "Белта" со ссылкой на рабочую встречу главы государства с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

Вот наша позиция: Россия и Китай - это жизненно необходимые. Китайцы и россияне всегда держали свои двери открытыми. Мы что не так сделали? Мы что, против Америки как-то поступали? Нет. Все понятно. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Александр Лукашенко отметил, что в странах коллективного Западе, включая США, в свое время власти закрыли перед Белоруссией дверь и "даже в окно не предложили влезть".

Фото: Telegram / Пул первого