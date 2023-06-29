Фил Джиральди оценил вопрос о слабости Москвы и Вашингтона.

Американские власти пытаются убедить мир в слабости России, однако этим поведением на самом деле они лишь демонстрируют собственную уязвимость. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший агент ЦРУ (Центрального разведывательного управления США) Фил Джиральди. Иностранный аналитик полагает, что Вашингтон рассчитывает на то, что на фоне заявлений о слабости Москвы позиции Белого дома покажутся другим государствам устойчивыми.

Они хотят, чтобы мы поверили, потому что они, по сути, хотят, чтобы конфликт продолжался вечно...Но, конечно, этого, во-первых, не произойдет, а во-вторых, это просто разрушает нашу собственную экономику, а весь мир наблюдает. Фил Джиральди, экс-агент ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom