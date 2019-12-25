Поставщика моделей для Эпштейна нашли мёртвым в доме

Погибшего неоднократно подозревали в поиске девушек для американского миллиардера.

Тело 69-летнего вербовщика моделей Даниэля Сиад обнаружили в своем доме в Коломбо во Франции. Об этом сообщило издание ВFMTV.

В публикации отметили, что мужчину подозревали в тесных связях с финансистом и преступником Джеффри Эпштейном, с которы он сотрудничал с конца 2000-х до 2017 года. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели Сиада. Смерть одного из ключевых свидетелей вызывает множество вопросов, ведь он мог пролить свет на преступную сеть, созданную покойным миллиардером.

Следствие выдвинуло версию, что Сиад направлял предпринимателю молодых девушек. Имя вербовщика обнаружили свыше 2090 раз в файлах Эпштейна, которые обнародовало Министерство юстиции США.

Джеффри Эпштейна арестовали в июле 2019 года по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и организации преступной сети с участием несовершеннолетних девушек. В августе 66-летнего миллиардера нашли мёртвым в камере в федеральной тюрьме Манхэттена.

Фото: Magnific