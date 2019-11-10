"Последний шанс". В США предупредили Украину, что ее ждет в Одессе

Скотт Риттер оценил перспективы для решения регионального конфликта на Украине.

Российские Вооруженные силы при необходимости способны дойти до города Одесса,, что будет решающим моментом для Украины. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный специалист заметил, что сейчас киевский режим не желает идти на переговоры, но к словам украинских властей никто не прислушается на Западе.

Дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт до того, как Россия реально вступит в бой, возьмет Одессу и заберет у Украины доступ к Черному морю, отрезая страну от него. Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс. Скотт Риттер, экс-полковник США

Скотт Риттер добавил, что Россия даст Украине этот последний шанс. Речь пойдет о политическом решении и военном, поэтому невозможно прогнозировать, как именно закончится региональный кризис.

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Фото и видео: Вконтакте / Scott Ritter