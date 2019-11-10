"Последний шанс". В США предупредили Украину, что ее ждет в Одессе

Российские Вооруженные силы при необходимости способны дойти до города Одесса,, что будет решающим моментом для Украины. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный специалист заметил, что сейчас киевский режим не желает идти на переговоры, но к словам украинских властей никто не прислушается на Западе.
Дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт до того, как Россия реально вступит в бой, возьмет Одессу и заберет у Украины доступ к Черному морю, отрезая страну от него. Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс.
Скотт Риттер, экс-полковник США
Скотт Риттер добавил, что Россия даст Украине этот последний шанс. Речь пойдет о политическом решении и военном, поэтому невозможно прогнозировать, как именно закончится региональный кризис.
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Фото и видео: Вконтакте / Scott Ritter
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