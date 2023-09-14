"Окружат и уничтожат": Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта

Скотт Риттер оценил работу ВСу на поле боя.

Хорошо оснащенные и подготовленные российские военнослужащие в ближайшее время полностью разгромят истощенную армию Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Danny Haiphong сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный эксперт заметил, что ВС РФ обладают значительными преимуществами над противников в вопросе личного состава и технической оснащенности. Он уверен, что у ВСу нет шансов выстоять. Он добавил, что если Киев провали атаку, то для него будет все кончено, так как солдат окружат и ликвидируют.

У них закончились все силы. У них не осталось солдат, танков, боевых машин пехоты, ничего не осталось. Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский генштаб держал в резерве. <…> Знаете, где сейчас эти три бригады? Их уничтожают прямо на месте, они даже никуда не продвинулись. Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Они не побегут". В США восхитились смелостью российских военных.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong