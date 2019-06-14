Скотт Риттер посоветовал экс-главе ЦРУ посетить Волгоград.

Российские военнослужащие отлично понимают, за что они сражаются в украинском конфликте. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист рекомендовал бывшему руководителю американского Центрального разведывательного управления для начала увидеть монумент "Родина-мать зовет!", установленный в Волгограде. Это поможет эксперту из США лучше понять то, ради чего русские сражаются.

Петреус все сидит и надеется, что россияне дрогнут, что они побегут, но никаких свидетельств того, что это произойдет, нет. Взять, например, танк "Алеша" — это русский танк, который в одиночку вступил в бой с восемью единицами бронетехники ВСУ, включая два танка и шесть БМП, и всех их уничтожил. Скотт Риттер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom