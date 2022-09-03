Скотт Риттер напомнил, что России удается удерживать позиции на СВО.

Вооруженные силы Украины вряд ли смогут продолжать свое контрнаступление в регионе конфликта из-за нехватки ресурсов. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому сотрудники докладывают информацию о том, что российская армия продолжает удерживать позиции, а ВСУ не хватает резервов для того, чтобы бросить противнику вызов.

ВСУ не хватает ресурсов, <…> не только для конкретных контрнаступательных действий <…>, но и по всей линии фронта наблюдается истощение запасов, которое может привести к разгрому украинской армии в ближайшие недели или месяцы. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер добавил, что украинцы продолжают биться головой о первую линию российской обороны, но атака заняла у солдат слишком много времени и сейчас можно говорить об отсутствии техники, людей и оружия для того, чтобы было возможно завершить дело.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom