  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:51
177
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Ловушка". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

0 0

Скотт Риттер рассказал о том, почему ВСу отстают от графика по своему контрнаступлению.

Вооруженные силы Украины возникает все больше проблем на передовой линии регионального кризиса из-за дефицита живой силы. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер.  Иностранный специалист пояснил ведущему шоу, что ситуацией с армией киевского режима сейчас пользуются российские силы.

У украинцев все меньше способности держать линию соприкосновения. Для этого нужны обученные и подготовленные военные, а их становится все меньше и меньше. Они попадают в расставленную ловушку, пытаясь приблизиться к позициям россиян.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер приходит к выводу о том, что украинское контрнаступление сильно отстает от имеющегося у командования графика, поскольку у ВСУ заканчивается личный состав и оборудование.

"Пойдут на Одессу". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: владимир зеленский, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии