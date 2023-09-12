Скотт Риттер рассказал о том, почему ВСу отстают от графика по своему контрнаступлению.

Вооруженные силы Украины возникает все больше проблем на передовой линии регионального кризиса из-за дефицита живой силы. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист пояснил ведущему шоу, что ситуацией с армией киевского режима сейчас пользуются российские силы.

У украинцев все меньше способности держать линию соприкосновения. Для этого нужны обученные и подготовленные военные, а их становится все меньше и меньше. Они попадают в расставленную ловушку, пытаясь приблизиться к позициям россиян. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер приходит к выводу о том, что украинское контрнаступление сильно отстает от имеющегося у командования графика, поскольку у ВСУ заканчивается личный состав и оборудование.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom