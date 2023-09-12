"Пойдут на Одессу". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Российские Вооруженные силы в случае необходимости способны перейти в полномасштабное наступление в зоне специальной военной операции. Такое мнение выразил в эфире YouTube-каналу Gegenpol бывший американский разведчик Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что основным приоритетом для Москвы остается минимизация потерь в личном составе армии в ходе боевых сражений.

Начать полномасштабное наступление не выходит за рамки возможностей российской армии. Вопрос лишь в том, как это произойдет, где и какой будет масштаб. Не нужно быть военным гением, чтобы посмотреть на диспозицию сил, местность, линии коммуникаций и сказать, что если Россия сделает "а" и "б".

Скотт Риттер, экс-разведчик США