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"Пойдут на Одессу". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

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Скотт Риттер назвал ключевой приоритет России на СВО.

Российские Вооруженные силы в случае необходимости способны перейти в полномасштабное наступление в зоне специальной военной операции. Такое мнение выразил в эфире YouTube-каналу Gegenpol бывший американский разведчик Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что основным приоритетом для Москвы остается минимизация потерь в личном составе армии в ходе боевых сражений.

Начать полномасштабное наступление не выходит за рамки возможностей российской армии. Вопрос лишь в том, как это произойдет, где и какой будет масштаб. Не нужно быть военным гением, чтобы посмотреть   на диспозицию сил, местность, линии коммуникаций и сказать, что если Россия сделает "а" и "б".

Скотт Риттер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / Gegenpol

Теги: одесса, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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