  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:49
108
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Дни сочтены": в США вынесли суровый приговор ВСУ

0 0

Скотт Риттер напомнил о направлении на фронт людей с психическими заболеваниями на Украине.

Вооруженные силы Украины в рамках своего контрнаступления исчерпали все свои обученные кадровые резервы, без которых они теперь не могут продолжать боевые действия. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Gegenpol сделал бывший американский разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Иностранец добавил, что о плачевном состоянии армии киевского режима также говорит тот факт, что на текущий момент власти решили мобилизовать граждан с психическими расстройствами, вирусными гепатитами, ВИЧ, клинически излеченным туберкулезом, "легкими" проявлениями расстройств психики, невротическими и другими заболеваниями. По мнению эксперта, такие солдаты будут только замедлять действия и без того проблемной ВСУ.

Украинская армия на грани краха. <…> Дни ВСУ сочтены. Если боевые действия продолжатся, мы увидим падение ВСУ ранней осенью.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Большой взрыв". В США раскрыли, что случилось с ЗРК Patriot на Украине.

Фото и видео: YouTube / Gegenpol

Теги: всу, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии