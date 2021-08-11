Скотт Риттер объяснил, почему "Патриоты" не работают хорошо на поле боя.

Российские Вооруженные силы уничтожают радары к зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства на Украине, чтобы ликвидировать сами установки. Соответствующее заявление в эфире программы американского журналиста Гарленда Никсона на платформе YouTube высказал бывший американский разведчик морской пехоты Вооруженных сил США Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что представители армии киевского режима прошли только базовую подготовку сражений. Военнослужащие способны включить иностранную технику и установить там автоматическое управление. При этом техника ЗРК будет работать за счет специальных радаров.

Системы Patriot на Украине не работают. Единственная возможность заставить их функционировать — отдать управление очень опытной команде, которую обучили всем тонкостям. Каждая установка, которую мы дали украинцам, отстой, потому что они понятия не имеют, как их использовать. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт уточнил, что россияне взламывают эту систему, запуская ложные цели и взрывая радары противовоздуной оброны. После этого американская разработка становится уязвимой для ракетных ударов со стороны противника.

", — резюмировал бывший разведчик.

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Фото и видео: YouTube / Garland Nixon