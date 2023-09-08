Скотт Риттер сравнил возможности президентов России и США.

Российски президент Владимир Путин переживет любого президента США и одержит победу в региональном конфликте на Украине. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что Вашингтону не удалось одолеть или свергнуть руководство в Москве при помощи спровоцированного ими кризиса. Эксперт полагает, что проблема завершится только с уничтожением киевского режима и Вооруженных сил Украины.

Он говорит, что Путин не сможет пережить конфликт. Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживет Джо Байдена и тебя. Американцы так и не придумали решения своей "проблемы Путина". Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер уверен в том, что Россия, в отличие от Украины и США, находится на правильной стороне истории,поэтому в результате одолеет своих противников. Он добавил, что Владимир Путин еще переживет Джо Байдена и любого следующего политического лидера из Белого дома.

Экс-разведчик заявил, что Украина не будет останавливать наступление из-за боязни США.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom