Скотт Риттер рассказал о задаче Запада в украинском контрнаступлении.

Бывший американский разведчик и экс-инспектор Всемирной организации Скотт Риттер считает, что из-за страха перед коллективным Западом киевский режим не будет останавливать свое контрнаступление в региое конфликта. Соответствующее заявление иностранный специалист сделал в эфире YouTube-канала New Rules. Эксперт добавил, что Вооруженные силы Украины несут огромные потери в личном составе. В частности, погибло больше людей, чем в Европе находится количество военнослужащих НАТО. Риттер полагает, что в Вашингтоне не заботятся об украинских потерях, так как чиновники из США стремятся увеличить потери России.

Ведь если они откажутся и захотят остановиться для продолжения обороны и более умного использования своих ресурсов, то им не поставят истребители F-16, танки и оружие, которое нужно для выживания в этом конфликте. Они жертвуют всем и надеются, что у них останется хоть что-то. Скотт Риттер, экс-разведик США

Скотт Риттер добавил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский мог бы избежать этой ситуации, если бы попытался не ввязываться в противостояние с Москвой или пошел на переговоры.

Умопомрачительный масштаб: в США раскрыли, что Россия приготовила для НАТО.

Фото и видео: YouTube / New Rules