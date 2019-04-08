Скотт Риттер рассказал о военной сфере, в которой Пентагон слаб.

Москва в ходе своей специальной военной операции поняла, что дроны играют ключевую роль в сражениях, поэтому переформатировала свою армию, в то время как Североатлантический альянс действует в этой сфере по старинке. Соответствующее заявление в эфире программы американского журналиста Гарленда Никсона на платформе YouTube высказал бывший американский разведчик морской пехоты Вооруженных сил США Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что в современных конфликтах противостояние между беспилотниками достигло просто умопомрачительных масштабов. Он добавил, что Вашингтон пытался создать собственное производство ударных дронов, но на текущий момент Пентагон пока что не смог разработать вооружение нужного уровня.

Если между Россией и армией образца НАТО начнется столкновение, русские будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов. Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Он погибнет". Разведчик ответил на слова Блинкена о контрнаступлении ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon