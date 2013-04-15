Американский государственный секретарь Энтони Блинкен не может говорить об успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины, поскольку он не побывал на передовой линии фронта регионального конфликта.. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист рассказал о судьбе солдат ВСУ, которые решили выступить против российской армии.
Пусть попробует побывать в Работино <…> - он там погибнет. Он может поехать в Бахмут, но он и там погибнет. Куда бы Блинкен ни поехал на передовой — он умрет. Это именно то, что происходит с украинскими военнослужащими, находящимися там.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
Напомним, что накануне руководитель внешнеполитического ведомства США заявил, что Вашингтон увидел "заметный прогресс" в украинском контрнаступлении. Энтони Блинкен, который в среду прибыл в Киев с рабочим визитом, также напомнил журналистам на брифинге о "продолжающейся и решительной поддержке" США в отношении армии киевского режима.
"Уже близко". В США указали, что ждет ВСУ в Харьковской области.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
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