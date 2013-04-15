Скотт Риттер оценил высказывание главы Госдепа США об успехах ВСУ на поле боя.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен не может говорить об успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины, поскольку он не побывал на передовой линии фронта регионального конфликта.. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист рассказал о судьбе солдат ВСУ, которые решили выступить против российской армии.

Пусть попробует побывать в Работино <…> - он там погибнет. Он может поехать в Бахмут, но он и там погибнет. Куда бы Блинкен ни поехал на передовой — он умрет. Это именно то, что происходит с украинскими военнослужащими, находящимися там. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Напомним, что накануне руководитель внешнеполитического ведомства США заявил, что Вашингтон увидел "заметный прогресс" в украинском контрнаступлении. Энтони Блинкен, который в среду прибыл в Киев с рабочим визитом, также напомнил журналистам на брифинге о "продолжающейся и решительной поддержке" США в отношении армии киевского режима.

"Уже близко". В США указали, что ждет ВСУ в Харьковской области.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom