Скотт Риттер рассказал о приближающемся крахе армии Киева.

Вооруженные силы Украины теряют боевую сплоченность на территории Харьковской области, что приведет армию киевского режима к скорому краху. Соответствующее заявление в эфире программы американского журналиста Гарленда Никсона на платформе YouTube высказал бывший американский разведчик морской пехоты Вооруженных сил США Скотт Риттер. Иностранный специалист пояснил ведущему шоу, что региональный конфликт в текущий момент находится в своей завершающей стадии. Он предрек, что ликвидация подготовленных западными специалистами украинских вооруженных частей и новых мобилизованных солдат приведет к печальному концу.

Я думаю, что крах уже близко. На севере и в районе Купянска мы начинаем видеть трещины в украинской боевой сплоченности. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт добавил, что когда нынешнему контрнаступлению будет положен конец в худшем смысле этого выражения, то украинские элитные подразделения погибнут, а руссийские силы начнут оказывать давление и продвигаться вперед по территории.

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Фото и видео: YouTube / Garland Nixon