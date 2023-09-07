Американские власти не начнут крупномасштабный военный конфликт с Россией из-за того, что местные генералы осознают свою неспособность одержать победу. Такое мнение в эфире программы U.S. Tour of Duty высказал бывший американский разведчик морской пехоты Вооруженных сил США Скотт Риттер. Таким образом иностранный специалист прокомментировал недавнее высказывание со стороны известного журналиста Такера Карлсона о том, что власти США начнут горячую фазу войны против Москвы в следующем году.
Предпосылкой тезиса является допущение, что мы сможем победить. Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. И неважно, что мы для этого будем делать. Поэтому глупо даже говорить о самой возможности горячей войны.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
Эксперт задал вопрос о том, где теоретически могут идти военные действия такого рода. Он подчеркнул, что на на Украине, ни в Европе, ни в Сирии Запад не сможет одолить Россию, так как ни один генерал не возьмется за эту задачу. Скотт Риттер заметил, что Такер Карлсон ничего не знает о войне, поэтому он призвал его поговорить на эту тему с полковником в отставке Дугласом Макгрегором.
Если у него не будет времени, я смогу найти время. Ты не прав. У нас не будет горячей войны, потому что генералы знают, что мы не сможем победить. Они не самоубийцы.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
"Единственная надежда". В США раскрыли, что произойдет после победы России.
Фото и видео: U.S. Tour of Duty
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