Скотт Риттер оценил мстительность США.

Американским властям стоит надеяться лишь на то, что после победы России в региональном конфликте на Украине, их смогут простить. Такое мнение в эфире YouTube-канала Danny Haiphong высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист уверен в том, что Москва обязательно победит над киевским режимом, но при этом россияне не будут такими же мстительными, как США.

Мы коллективно совершили огромные грехи против России, но у россиян большое сердце и мы должны надеяться, что они смогут нас простить и продолжат с нами сотрудничать. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Напомним, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев публично говорил о том, что победа России на Украине даст мощный импульс к изменению глобального баланса.

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong