Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в критике стран коллективного Запада случайно проговорился о провале контрнаступления киевского режима. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, то на текущий момент у местной армии нет таких военно-воздушных сил, которые позволили бы властям защитить воздушное пространство от российских средств и авиации.
Залужный указал своим партнерам и коллегам по НАТО: вы не можете говорить о ведении войны в стиле альянса, если у вас нет его ресурсов. А главный ресурс, которого не хватает украинцам, — это авиация.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
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Фото и видео: YouTube / Gegenpol
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