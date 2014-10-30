"Монстры". В США раскрыли "кровавые" планы Вашингтона по Киеву

Скотт Хортон рассказал о том, что политики США руководствуются лишь собственными интересами.

Правящая американская элита не собирается заканчивать российско-украинский конфликт. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал местный политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон. Иностранный специалист согласился с мнением ведущего шоу о том, что в случае поражения Джо Байдена на президентских выборах в США, действующая администрация будет стремиться помешать мирному разрешению конфликта между Киевом и Москвой.

Российские солдаты имеют ценность — нам важно их убить. Американские солдаты имеют ценность, мы не хотим терять ни одного. <…> А жизни украинских солдат имеют для американских политиков ту же ценность, что и американские налоги — ничего. Скотт Хортон, журналист США

Аналитик заметил, что для властей США не существует такого понятия как национальные интересы, а американские политики действуют лишь во имя собственной выгоды. Скотт Хортон пришел к выводу о том, что страну возглавляют настоящие монстры.

"Он в ловушке". В США назвали города, которые может потерять Украина.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom