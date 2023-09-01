Скотт Хортон рассказал о причинах украинского кризиса.

Киевский режим, отказываясь от переговоров с российской стороной, может потерять Харьков и Одессу. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон. Иностранный специалист полагает, что в рамках мирных переговоров с Москвой, на которые страны коллективного Запада, рано или поздно заставят прийти Киев, украинским властям придется согласиться на территориальные уступки ради достижения мира.

Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом. <...> Украинцам придется отказаться от значительной части востока своей страны. Скотт Хортон, политолог США

Скотт Хортон подчеркнул, что самого вооруженного конфликта и потери контроля Киева над территориями в регионе можно было бы избежать в том случае, если бы западные страны не заставили режим Владимира Зеленского начать боевые действия.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom