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"Последнее Рождество": в Германии внезапно предупредили о будущей войне

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Карстен Хильзе выступил в бундестаге Берлина с призывом к немцам.

Победа "поджигателей войны" на выборах в Германии обернется для европейского государства катастрофой. Такое мнение высказал местный депутат Бундестага от политической партии "Альтернатива для Германии" Карстен Хильзе во время своего выступления в немецком парламенте. Специалист пояснил коллегам-законодателям, что если победу в Берлине одержат те, кто поддерживают оказание дальнейшей помощи Вооруженным силам Украины, то уже к следующим рождественским и новогодним праздникам немцы окажутся в бункерах, а их близкие люди будут возвращаться в страну "в цинковых гробах с переломанными костями".

Если вы проголосуете за одну из партий-поджигателей на следующих выборах, это может быть ваше последнее Рождество. Поджигателитоже будут сидеть в бункерах, но с шампанским и икрой. Им не нужно идти на войну. Их детям не нужно идти на войну! Это вашим детям придется идти!

Карстен Хильзе, депутат из ФРГ

Шольц назвал признаком слабости отказ от разговора с Путиным.

Фото и видео: YouTube / Deutscher Bundestag
 

Теги: бундестаг, германия, карстен хильзе
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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