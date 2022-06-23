Карстен Хильзе выступил в бундестаге Берлина с призывом к немцам.

Победа "поджигателей войны" на выборах в Германии обернется для европейского государства катастрофой. Такое мнение высказал местный депутат Бундестага от политической партии "Альтернатива для Германии" Карстен Хильзе во время своего выступления в немецком парламенте. Специалист пояснил коллегам-законодателям, что если победу в Берлине одержат те, кто поддерживают оказание дальнейшей помощи Вооруженным силам Украины, то уже к следующим рождественским и новогодним праздникам немцы окажутся в бункерах, а их близкие люди будут возвращаться в страну "в цинковых гробах с переломанными костями".

Если вы проголосуете за одну из партий-поджигателей на следующих выборах, это может быть ваше последнее Рождество. Поджигателитоже будут сидеть в бункерах, но с шампанским и икрой. Им не нужно идти на войну. Их детям не нужно идти на войну! Это вашим детям придется идти! Карстен Хильзе, депутат из ФРГ

Шольц назвал признаком слабости отказ от разговора с Путиным.

Фото и видео: YouTube / Deutscher Bundestag

