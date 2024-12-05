В Германии призвали не отказываться от контактов с Москвой.

В Берлине считают, что было бы абсурдом и признаком слабости не говорить с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заявление перед законодателями в Бундестаге сделал немецкий канцлер Олаф Шольц. Он выступил перед парламентариями по завершению рабочего визита в Киев. Иностранный политик

Все знают, что было бы абсурдом и свидетельством невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе сейчас ждали, пока другие проводили бы эти телефонные разговоры, а мы затем в некотором смысле комментировали бы новости по телевизору. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что 15 ноября Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину. До этого политические лидеры говорили по телефону 2 декабря 2022 года. Во время последней беседы, по сообщению Кремля, речь шла об украинском кризисе,, проблемах на Ближнем Востоке, двусторонних отношениях Москвы и Берлина. Президент и канцлер условились в том, что их помощники будут на связи.

Шольц сделал новое заявление об ударах Taurus по территории России.

Фото и видео: YouTube / Deutscher Bundestag