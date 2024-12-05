Шольц сделал новое заявление об ударах Taurus по территории России

Германия не намерена предоставлять Украине разрешение на использование собственного дальнобойного оружия во время воздушных ударов Вооруженными силами Украины по российской территории. Соответствующее заявление перед законодателями в Бундестаге сделал немецкий канцлер Олаф Шольц. Он выступил перед парламентариями по завершению рабочего визита в Киев. Иностранный политик уточнил, что Берлине не планирует поставлять для ВСУ крылатые ракеты Taurus.
Я буду по-прежнему делать все для того, чтобы не произошло эскалации, войны между Россией и НАТО. <...> Поэтому, на мой взгляд, мои решения неизменно правильные: мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое поставили, вглубь российской территории. Это же касается крылатых ракет.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Местный политик вновь подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать помощь киевскому режиму, а подобные решения будут согласованы с украинскими властями. В общей сложности с начала регионального конфликта ФРГ оказала ВСУ помощь на 28 миллиардов евро.
Конкурент Шольца заявил, что не ставил Путину ультиматумов.
Фото и видео: YouTube / Deutscher Bundestag
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