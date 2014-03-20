Фридрих Мерц уточнил, что его слова неправильно поняли.

Главный конкурент действующего немецкого канцлера Олафа Шольца, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц утверждает, что никогда не ставил российскому президенту Владимиру Путину никаких ультиматумов по поставке киевскому режиму ракет Taurus, а также нанесением по российской территории ударов западным дальнобойным оружием. Соответствующее заявление местный политик сделал перед СМИ во время пресс-конференции, организованной в бундестаге. Спикер прокомментировал просьбу от корреспондента оценить, действительно ли он все еще придерживается позиции о том, что Москве необходимо ставить условия по прекращению обстрела украинской инфраструктуры. Политик указал, что речь идет о недоразумении, так как в его задачи не входит ставить кому-либо ультиматумы. По словам Мерца, его оппонент Шольц якобы придал словам иной смысл, когда охарактеризовал его высказывания, как "игру в русскую рулетку".

Я никогда не ставил Путину ультиматумов. Я предложил снять для Украины ограничение по дальности и разрешить поставку Taurus, дать Украине варианты действий, чтобы она могла повлиять на ход конфликта. В контексте прекращения огня. Все остальное, что утверждается, - ложь. Фридрих Мерц, политик из ФРГ

Напомним, что Олаф Шольц в ходе первой предвыборной речи обратился к Мерцу с призывом не играть в "русскую рулетку" c безопасностью Германии через ультиматумы поставок Вооруженным силам Украины ракет Taurus немецкого производства. Сам Мерц ранее изъявил готовность в случае своего избрания канцлером выдвинуть Москве "ультиматум" о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае иностранец указал на готовность поставить Киеву дальнобойные ракеты.

В Германии почти сто тысяч работников Volkswagen вышли на забастовки.

Фото и видео: YouTube / CDU•CSU Fraktion