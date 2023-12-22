Мария Берлинская рассказала о проблеме для бойцов ВСУ.

Украинские военнослужащие получают серьезные ранения и погибают при кустарном производстве боевых снарядов для дронов. Соответствующее заявление сделала директор Центра поддержки аэроразведки при киевском режиме Мария Берлинская в интервью местной журналистке Наталье Мосейчук, в отношении которой на территории России ранее было заведено уголовное дело по статье за возбуждение ненависти или вражды. Иностранный аналитик добавила, что в текущий момент государство обеспечивает армию боеприпасов только в пределах "социологической погрешности".

Хлопцы и девчата вручную это скручивают, им отрывает руки, они гибнут. <...> Пацанам на прошлой неделе поотрывало руки, потому что нет штатных боеприпасов, и они на эти FPV-дроны или на "Мавики", или на "Бомберы" скручивают эти ВОГи. Мария Берлинская, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук