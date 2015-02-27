Олег Соскин уверен, что глава США не добился результатов в Нью-Йорке.

Официальный визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в США обернулась полным провалом, который повлечет за собой огромные проблемы. Соответствующее заявление сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист выступил в эфире для журналиста Александра Шелеста* (* - Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента).

Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, Трампом, Джонсоном и всеми-всеми остальными. Дефиниция, что Украины больше нет, по сути, означает, что Зеленский довел Украину до катастрофы Это, фактически, крах режима. Олег Стариков, эксперт

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский на этой неделе находится в Америке с рабочей поездкой. В четверг, 26 сентября, он встретился с лидером Белого дома Джо Байденом для того, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для совершения воздушных ударов по территории России. Однако администрация США по итогам переговоров не стала объявлять о смене собственного подхода к запрету для ВСУ.

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Фото и видео: YouTube / Александр ШЕЛЕСТ*