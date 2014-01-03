Дэвид Пайн назвал условие для переговоров между Киевом и Москвой.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский может шантажировать американского президента Джо Байдена по вопросу дальнейших поставок оружия Вооруженным силам Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue works высказал бывший эксперт оборонного министерства США Дэвид Пайн. Иностранный специалист заметил, что если в Вашингтоне прекратят поставки ВСУ, то стране придется согласиться на мирное урегулирование регионального кризиса в течение нескольких недель. Это произойдет быстрее, если аналогичное решение примут и все международные союзники, включая нАТО.

Вы знаете, Украина, вероятно, шантажирует Байдена, чтобы он продолжал оказывать помощь. И очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский — полный болван. Дэвид Пайн,экс-эксперт Пентагона

"Совсем скоро". В США рассказали Зеленскому об опасности, поджидающей Украину.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works