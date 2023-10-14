"Совсем скоро". В США рассказали Зеленскому об опасности, поджидающей Украину

Ларри Джонсон рассказал о том, что ВСУ уйдут на второй план из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем и Палестиной. Соответствующее заявление сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue. Иностранный эксперт добавил, что сценарий развития кризиса на Ближнем Востоке приведет Вооруженные силы Украины к тому, что армии киевского режима сложно станет даже просто поддерживать собственные огневые позиции.

Страна станет тем самым рыжим пасынком, тем самым ребенком в семье, которому достаются только обноски. Он ест не первым, а последним. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Напомним, что издание Foreign Policy в начале текущей недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для еврейского государства из-за оказания Западом военной помощи Украине.

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: израильское лобби в США оставит Украину без оружия.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works