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"Совсем скоро". В США рассказали Зеленскому об опасности, поджидающей Украину

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Ларри Джонсон рассказал о том, что ВСУ уйдут на второй план из-за конфликта на Ближнем Востоке.

 Украину в ближайшие месяцы отодвинут на второй план из-за ситуации с Израилем и Палестиной. Соответствующее заявление сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue. Иностранный эксперт добавил, что сценарий развития кризиса на Ближнем Востоке приведет Вооруженные силы Украины к тому, что армии киевского режима сложно станет даже просто поддерживать собственные огневые позиции.

Страна станет тем самым рыжим пасынком, тем самым ребенком в семье, которому достаются только обноски. Он ест не первым, а последним.

Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Напомним, что издание Foreign Policy в начале текущей недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для еврейского государства из-за оказания Западом военной помощи Украине.

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: израильское лобби в США оставит Украину без оружия.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works

Теги: ближний восток, владимир зеленский, всу, ларри джонсон, цру
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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