Ларри Джонсон оценил поставки "на два фронта" Вашингтоном.

Американским властям не удастся одновременно поддерживать Украину и Израиль, заявления о такой возможности смехотворны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Иностранный эксперт пояснил, что то оружие, которое Вашингтон может якобы отправить для Вооруженных мил Украины, "еще даже не существует" и не может быть произведено в ближайшее время. В результате произраильское лобби окажется намного сильнее, чем проукраинское. Такая ситуация позволит еврейскому государству получать военные порядки в приоритетном порядке.

Я посмеялся над заявлением Остина, что мы можем вести войну на два фронта. Мы не можем воевать даже на один фронт на Украине. Украина встанет в конец очереди. Они не дождутся оружия. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Напомним, что издание Foreign Policy в начале недели писало о появившихся в европейском регионе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за оказания помощи Украине.

"Они окажутся в беде". В США заговорили об ударе Украины по Израилю.

Фото и видео: YouTube /Judge Napolitano - Judging Freedom