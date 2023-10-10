"Они окажутся в беде". В США заговорили об ударе Украины по Израилю

Ларри Джонсон прокомментировал кризис на Ближнем Востоке.

В том случае, если западное оружие, которое Америка поставила Украине, попало в руки палестинского движения ХАМАС, то Израиль и ЦАХАЛ (армию) ждет тяжелая битва в регионе. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что движение палестинского анклава на текущий момент усовершенствовало собственное силовое крыло. В частности речь идет о строительстве бункеров и фортификации в секторе Газа.

Если у ХАМАС есть противотанковые управляемые ракеты, которые мы отправили Украине и которые попали к ХАМАС, у Израиля будут большие проблемы. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Напомним, что конгрессвумен из США Марджори Тейлор Грин призвала проверить происхождение оружия, которое использовало ХАМАС при нападении на юг Израиля. Она предположила, что техника и вооружение могло поступить к ним в том числе с Украины.

"Это конец". В США пришли в шок от отчаянного шага ВСУ из-за хитрости России.

Фото и видео: YouTube /Judge Napolitano - Judging Freedom