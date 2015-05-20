Ларри Джонсон оценил печальное будущее Украины.

Вооруженные силы Украины пытаются вклиниваться в российскую оборону и несут при этом значительные потери. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал бывший американский аналитик из американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что сейчас положение киевского режима нас только плачевно, что следует говорить о демографическом кризисе в стране. Он пояснил, что в скором времени на Украине вообще не останется мужского населения.

ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии, которые напоминают "эластичный жгут" — раз за разом вклиниваются в порядки россиян, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Ларри Джонсон заметил, что мирвому сообществу важно понимать, чем атаки ВСУ оборачиваются опустошением страны, потому что позже "некому будет заводить детей, не будет отцов".

"Они уже решили". В США забили тревогу из-за хода России на Украине.

Фото и видео: YouTube / Redacted