Ларри Джонсон рассказал о том, что Россия не примет "формулу мира" Зеленского.

Украинский кризис закончится поражением киевского режима и НАТО. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист считает, что украинские власти больше не способны выйти из кризисной ситуации переговорным процессом с Москвой, а тем более "формулой мира", предложенной президентом Владимиром Зеленским.

Теперь нет никакой неопределенности, переговоров не будет. Я думаю, что Россия сейчас решила, и они это признали, что единственный способ прекратить конфликт – это победить Украину. Так или иначе. А вместе с этим поражением будет и поражение НАТО. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Ларри Джонсон подчеркнул, что Москва уже дала понять международным союзникам Украины, что боевые действия на территории закончатся только полной капитуляцией чиновников из Киева.

"Россия дала понять". У Зеленского осталось лишь два выбора, заявили в США.

Фото и видео: YouTube /Judge Napolitano - Judging Freedom