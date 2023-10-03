"Они уже решили". В США забили тревогу из-за хода России на Украине

Украинский кризис закончится поражением киевского режима и НАТО. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист считает, что украинские власти больше не способны выйти из кризисной ситуации переговорным процессом с Москвой, а тем более "формулой мира", предложенной президентом Владимиром Зеленским.
Теперь нет никакой неопределенности, переговоров не будет. Я думаю, что Россия сейчас решила, и они это признали, что единственный способ прекратить конфликт – это победить Украину. Так или иначе. А вместе с этим поражением будет и поражение НАТО.
Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ
Ларри Джонсон подчеркнул, что Москва уже дала понять международным союзникам Украины, что боевые действия на территории закончатся только полной капитуляцией чиновников из Киева.
"Россия дала понять". У Зеленского осталось лишь два выбора, заявили в США.
Фото и видео: YouTube /Judge Napolitano - Judging Freedom
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