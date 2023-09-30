Ларри Джонсон оценил два пути выхода Украины из кризиса.

Киевский режим может лишь капитулировать, либо Украине как государству придется прекратить свое существование. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист полагает, что "формула мира" Владимира Зеленского никогда не сможет быть реализована, так как региональный конфликт будет завершен исключительно на российских условиях. Он добавил, что сейчас вариантов у Украины осталось мало: всего два.

План Зеленского, состоящий из десяти пунктов, не сработает. Он хочет, чтобы Россия полностью вывела все войска, выдала Владимира Путина суду, выплатила репарации украинцам - это даже не серьезное предложение. И Россия только что ясно дала понять. Ларри Джонсон, экс-аналатик ЦРУ

"Обнаружат и уничтожат". В США указали на критический удар России по ВСУ.

Фото и видео: YouTube /Judge Napolitano - Judging Freedom