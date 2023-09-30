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"Обнаружат и уничтожат". В США указали на критический удар России по ВСУ

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Ларри Джонсон оценил работу российской разведчик в зоне СВО.

Российские военнослужащие эффективно обнаруживают и уничтожают иностранных наемников из стран коллективного Запада на территории Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Специалист подчеркнул, что Москва легко находит зарубежных инструкторов или разведчиков, которые принимают участие в региональном конфликте в роли бойцов ВСУ, после чего ликвидируют живую силу за счет работы развитой и мощной разведывательной службы.

Им удается установить местоположение гостиниц и других пунктов размещений, где находятся эти наемники. <...> Я уверен, что они в значительной степени знают, где находятся многие из этих наемников, в том числе и американские, и они увеличили темпы их уничтожения.

Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

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Фото и видео: YouTube  /Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: всу, запад, ларри джонсон, ностранные наемники, разведка, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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