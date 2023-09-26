Ларри Джонсон оценил визит Зеленского в США и Канаду.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский и его западные союзники опозорились перед всем миром из-за того скандала, который развернулся в канадском парламенте. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что сейчас Вооруженные силы Украины проигрывают региональный конфликт, а союзники пытаются придумать, как именно можно подсластить пилюлю. Эксперт добавил, что рабочий визит Владимира Зеленского в США также прошел не очень хорошо.

Некоторые на Западе не помнят историю о Второй мировой войне, в которой СССР и Канада, Великобритания и США были союзниками. Мы боролись с нацистами. Трюдо сумасшедший, раз идет на такие действия. Но есть еще Борис Джонсон, который заявил, что именно Украина победила нацистов. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Специалист добавил, что украинскому президенту не удалось провести совместную пресс-конференцию с лидером Белого дома Джо Байденом. Также иностранец не получил возможности выступить перед Конгрессом США, чтобы его похвалили. Ларри Джонсон полагает, что между Киевом и Вашингтоном возник разлом, который будет иметь существенные последствия для способности США вооружать ВСУ.

"Был недоволен". В США указали, какой ход Путина помешал Зеленскому в ООН.

Фото и видео: YouTube /Judge Napolitano - Judging Freedom