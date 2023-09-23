Ларри Джонсон оценил недовольство президента Украины его визитом в штаб-квартиру ООН и США.

рабочий визит лидера киевского режима Владимира Зеленского в США оказался провальным из-за потери украинскими Вооруженными силами регионов, необходимых Вашингтону ради доступа к природным ресурсам. Соответствующе заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Стивена Гарднера сделал бывший местный аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист уверен, что встречи главы Украины прошли не так хорошо, как он хотел.

Поскольку инвестиционные возможности Украины не перспективны. Почему? Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Эксперт добавил, что власти США хотели получить для себя доступ к богатым природными ресурсами украинским территориям до того, как они были освобождены из-под контроля киевского режима Россией. В результате их освобождение привело к тому, что в Америке потеряли интерес к ВСУ. Ларри Джонсон полагает, что Владимир Зеленский был недоволен встречами в ООН, так как политику не пообещали еще больше вооружений.

Киев придется бросить. В США указали, что ждет Украину.