Киевский режим ждет холодная зима без тепла и электричества, из-за чего украинскому населению придется покинуть свои города. Соответствующее заявление в эфире YouTube-каналу Through the eyes of сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что зимний сезон будет тяжелым, так как у ВСУ не останется резервов для замены погибших бойцов, а крупные населенные пункты останутся без энергетических запасов. Ларри Джонсон уверен, что страна будет не способна продолжить боевые действия.

Без тепла и электричества, они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов. Зима станет решающим этапом. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Напомним, что американское издания The Wall Street Journal сообщало читателям о том, что дожди, а затем и снегопады помешают Вооруженными силам Украины прорвать линии обороны российских военнослужащих в регионе конфликта.

Фото и видео: YouTube / Through the eyes of