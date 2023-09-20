"Уже не до смеха". В США забили тревогу из-за намека Путина о новом оружии

Ларри Джонсон оценил речь президента России на ВЭФ в 2023 году.

Американские власти должны быть обеспокоены словами президента России Владимира Путина о новом виде оружия. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Речь идет о заявлении глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, когда Владимир Путин отметил, что оружие на новых физических принципах в ближайшей перспективе будет обеспечивать безопасность любой страны. Лидер РФ добавил, что в его стране это прекрасно понимают и работают в указанном направлении.

На прошлой неделе Путин сделал несколько заявлений, <…> в которых он намекнул, что у России есть другие виды оружия в разработке. <…> Почему это важно? Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. <…> Сейчас уже не до смеха. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Иностранный специалист считает, что сотрудники департамента обороны и Объединенного комитета начальников штабов США были шокированы, когда российские войска использованы на Украине собственное гиперзвуковое оружие. Они не могли даже представить, что Москва способна на подобное.

"Зеленский предал". В США забили тревогу из-за стратегии Путина на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom