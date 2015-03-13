Скотт Риттер оценил потери, которые несет Киев.

Российские военнослужащие поймали Вооруженные силы Украины в ловушку на территории Донецкой области. Соответствующее заявление в эфире немецкого YouTube-канала Gegenpol сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный аналитик заметил, что у армии киевского режима все еще остается возможность уйти из опасной позиции. Однако вместо этого командовании в Киеве теряют еще больше людей на передовой и подвозят резервы. Эксперт уверен в том, что армия киевского режима не сможет сдержать наступление противника. Он добавил, что сейчас Украина жертвует всем имеющимся лишь для того, чтобы удержаться на территории. Скотт Риттер заметил, что подобная тактика со стороны ВСУ для России обернулась стратегической победой.

Лучшее, что могут сейчас сделать в Киеве, это отступить для сохранения жизней. Если они не создадут новые оборонительные сооружения на новых позициях, то потеряют важные территории. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Экс-разведчик США Риттер: Россия проводит операции по полному уничтожению ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Gegenpol