Эксперт рассказал о том, что истребители ВС Украины боятся летать из-за ПВО России.

Вооруженные силы России проводят операции в зоне специальной военной операции, которые окончательно ликвидируют Вооруженные силы Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Гарланда Никсона сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что активная деятельность Москвы и ее сил противовоздушной обороны привела к тому, что пилоты киевского режима просто отказали командованию во взлетах на украинских истребителях, так как эти самолеты моментально "сжигаются" зенитными ракетными комплексами противника.

Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск. Они могут сделать это сейчас с большим размахом, потому что у ВСУ не осталось никакой авиации. Скотт Риттер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / Garland Nixon