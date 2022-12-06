"Разнесли в пух и прах": в США раскрыли, в какую ловушку попали ВСУ

Сверхтехнологичные средства российской противовоздушной обороны полностью уничтожили авиацию Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Гарланда Никсона сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что ликвидация авиации противника дает Москве огромное преимущество. В частности, это решение позволило ВС РФ начать собственное наступление в зоне СВО.

Русские разнесли в пух и прах ключевую технику ВСУ. Самолет Миг-29 только поднимается в воздух <…>, его сбивают. На следующий день они взлетают на двух самолетах, их сбивают. Этот аспект, авиация, полностью уничтожен у ВСУ.

Скотт Риттер, экс-разведчик США