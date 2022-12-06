  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:45
311
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Разнесли в пух и прах": в США раскрыли, в какую ловушку попали ВСУ

0 0

Скотт Риттер рассказал о преимуществе ВС РФ над ВСУ.

Сверхтехнологичные средства российской противовоздушной обороны полностью уничтожили авиацию Вооруженных сил Украины.  Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Гарланда Никсона сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что ликвидация авиации противника дает Москве огромное преимущество. В частности, это решение позволило ВС РФ начать собственное наступление в зоне СВО.

Русские разнесли в пух и прах ключевую технику ВСУ.  Самолет Миг-29 только поднимается в воздух <…>, его сбивают. На следующий день они взлетают на двух самолетах, их сбивают. Этот аспект, авиация, полностью уничтожен у ВСУ.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Конец": разведчик заметил тревожную для Украины деталь в действиях США.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon

Теги: авиация, всу, пво, скотт риттер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии