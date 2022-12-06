"Конец": разведчик заметил тревожную для Украины деталь в действиях США

Действияамериканского правительства свидетельствуют о том, что оно больше не заинтересовано в украинском кризисе. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный эксперт заметил, что в скором будущем армия киевского режима лишится финансирования со стороны Вашингтона. Кроме этого, сейчас Вооруженные силы Украины терпят поражение на поле боя. Аналитик уверен в том, что власти США "поставили крест" на Украине.
В самой первой речи, сделанной вновь избранным спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, он призвал разделить запрос о выделении финансовых средств Израилю и Украине. Это конец. Для Украины все кончено.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
"Формула победы": Нетаньяху подсказали, как одолеть ХАМАС за один день.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все