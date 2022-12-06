Скотт Риттер оценил шансы Киева на сохранение государственности.

Действияамериканского правительства свидетельствуют о том, что оно больше не заинтересовано в украинском кризисе. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный эксперт заметил, что в скором будущем армия киевского режима лишится финансирования со стороны Вашингтона. Кроме этого, сейчас Вооруженные силы Украины терпят поражение на поле боя. Аналитик уверен в том, что власти США "поставили крест" на Украине.

В самой первой речи, сделанной вновь избранным спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, он призвал разделить запрос о выделении финансовых средств Израилю и Украине. Это конец. Для Украины все кончено. Скотт Риттер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom