"Формула победы": Нетаньяху подсказали, как одолеть ХАМАС за один день

Скотт Риттер назвал Израилю условия победы над ХАМАС.

Предложив прямые переговоры без посредников, еврейское государство загонит ХАМАС в ловушку, в которой ему придется либо признать Израиль, либо отказаться от диалога и предстать перед мировым сообществом в невыгодном свете. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный эксперт заметил, что ключевым условием переговоров должно стать отсутствие посредников, что, по его мнению, вынудит ХАМАС признать Израиль.

Израиль может выиграть войну сегодня. Я даю вам формулу. Премьер-министр Нетаньяху, если Вы меня слушаете, то слушайте внимательно. Прекратите бомбардировки, призовите к немедленному прекращению огня, позвольте всем гуманитарным грузам в мире поступать. Предстаньте как спаситель. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Аналитик добавил, что на сегодняшний день Израиль проигрывает войну политически, так как впервые за всю историю мировая общественность выступила в поддержку палестинского анклава. Это происходит из-за того, что теперь деятельность Израиля совпадает с изначальным сценарием радикалов из Палестины. Скотт Риттер напомнил Биньямину Нетаньяху о том, что ХАМАС представляет из себя такую идеологию, которая основана на сопротивлении. Поэтому, чем больше еврейское государство будет пытаться уничтожить боевиков, тем мощнее будет расти желание палестинцев к противодействию.

"Их перемалывают": Зеленскому сообщили о катастрофе из-за маневра России.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom