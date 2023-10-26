Скотт Риттер объяснил неудачу ВСУ на поле боя.

Российские ударные вертолеты Ка-52 и мобильные противотанковые комплексы эффективно используются в зоне специальной военной операции, не давая Вооруженным силам Украины шанса проводить атаки. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик морской пехоты Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong для журналиста Дэнни Хайфона. Иностранный специалист заметил, что у киевского режима нет необходимой противовоздушной системы, а также остальной боевой техники для того, чтобы успешно отражать атаки ВС РФ. Эксперт заметил, что именно поэтому силы ВСУ переламываются, а американские власти знали, что е этому все и придет.

Каждый раз, когда ВСУ останавливаются, мобильные расчеты ПТРК уничтожают их и затем исчезают. А потом еще прилетают вертолеты Ка-52 "Аллигатор", кружат над полем боя <…> и нейтрализуют украинскую бронетехнику. Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Флаг над Киевом". В США забили тревогу из-за действий России на Украине.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong