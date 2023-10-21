Скотт Риттер оценил оперативную обстановку в украинском конфликте.

Российские Вооруженные силы наступают, а армия киевского режима отступает в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту из США Джеффу Норману в его программе Ask the Inspector. Иностранный специалист заметил, что в настоящее время западная пресса продолжает лгать общественности о той ситуации, которая сложилась на фронте в рамках украинского кризиса. Эксперт уточнил, что Москва обладает достаточным количество техники в регионе, в то время как у ВСУ ничего больше не осталось для сражений, так как военная помощь от международных союзников практически вся ликвидирована.

Русские выигрывают, однажды вы проснетесь и увидите российский флаг над Киевом. А люди, которые смотрят западные СМИ будут спрашивать: как же так, Россия же каждый день проигрывала. Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Прямо сейчас". В США сообщили тревожные новости о России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty