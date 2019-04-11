"Прямо сейчас". В США сообщили тревожные новости о России

Американские власти не смогут прямо сейчас победить Россию на поле боя Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что ни в одном уголке планеты Вашингтон не способен выиграть вооруженный конфликт, если противник будет обладать хоть каким-то военным потенциалом. Эксперт признал слабость США.
Буквально всего один конфликт — и мы не можем вести даже один конфликт. Давайте будем честны. Если бы прямо сейчас в Европе мы вступили в войну с Россией, то у нас было бы недостаточно силы, чтобы одержать верх. Мы можем вести войну, но не можем в ней победить.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
"Русские контролируют". В США заявили о "трех котлах" для ВСУ.
Фото и видео: YouTube / Redacted
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