Скотт Риттер оценил попытки США втянуться в региональные конфликты на геополитической арене.

Американские власти не смогут прямо сейчас победить Россию на поле боя Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что ни в одном уголке планеты Вашингтон не способен выиграть вооруженный конфликт, если противник будет обладать хоть каким-то военным потенциалом. Эксперт признал слабость США.

Буквально всего один конфликт — и мы не можем вести даже один конфликт. Давайте будем честны. Если бы прямо сейчас в Европе мы вступили в войну с Россией, то у нас было бы недостаточно силы, чтобы одержать верх. Мы можем вести войну, но не можем в ней победить. Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Русские контролируют". В США заявили о "трех котлах" для ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Redacted