Скотт Риттер оценил обстановку на СВО.

Российские военнослужащие уничтожают солдат Вооруженных сил Украины в трех котлах в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Гарланда Никсона сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный аналитик полагает, что сейчас Москва перешла в новую фазу сражений, поэтому в скором времени общественности стоит ожидать освобождения новых территорий из-под контроля киевского режима.

Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают. Российские военные контролируют поле боя. Скотт Риттер, экс-разведчик США

"Это замалчивают": в США раскрыли, что случилось с ПВО Украины.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon